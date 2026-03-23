Си – Алиеву: Китай и Азербайджан – стратегические партнеры

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится: «От имени правительства и народа Китая передаю искренние поздравления Вам, правительству и всему народу Азербайджана по случаю традиционного праздника Новруз.

Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами. В течение последних лет укрепляется политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество во всех областях. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего повышения китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень на благо народов двух стран. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия».