Почему план «Моссада» по Ирану провалился?

Журналисты поделились подробностями плана главы «Моссада» Давида Барнеа по свержению режима аятолл через внешние удары и внутренний бунт. За кулисами решения США и Израиля о начале полномасштабной войны с Ираном стоял амбициозный, но, как выяснилось, оторванный от реальности расчет на внутренний взрыв в Тегеране.

Новая статья The New York Times проливает свет на то, как оптимистичные прогнозы разведки ввели в заблуждение президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В январе 2026 года руководитель «Моссада» Давид Барнеа представил в Вашингтоне стратегию, которая легла в основу будущей кампании. Главный тезис плана заключался в том, что точечная ликвидация верхушки режима аятолл и удары по ключевым символам власти станут «детонатором» для массового восстания иранской оппозиции.

В Иерусалиме и Вашингтоне всерьез рассчитывали, что паралич системы управления приведет к немедленному краху теократического строя. Даже если смена режима не произошла бы мгновенно, авторы идеи верили, что внутренний хаос лишит Иран возможности эффективно сопротивляться и наносить ответные удары по Израилю.

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приняли этот сценарий как руководство к действию. При этом за бортом принятия решений остались предостережения профессионалов. Так, израильская военная разведка (АМАН) выражала глубокое сомнение в том, что протесты начнутся под бомбежками.

А американский генералитет прямо предупреждал Трампа: внешняя агрессия всегда заставляет общество сплотиться вокруг правительства, даже если народ его ненавидит.

Спустя три недели «Великой войны» прогнозы военных подтвердились — ожидаемого восстания не произошло, что стало неприятным сюрпризом для политиков.

По данным источников NYT, провал первоначального плана вызвал серьезное напряжение внутри израильского руководства. Уже через несколько дней после начала операции Биньямин Нетаньяху в резкой форме обрушился с критикой на главу «Моссада». Премьер-министр всерьез опасается, что отсутствие «быстрого и красивого успеха» может заставить Трампа свернуть операцию в любой момент, отмечает издание.