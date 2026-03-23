Землю ждет катастрофическая жара

Планета Земля находится на пределе своих возможностей. Все ключевые климатические показатели показывают тревожные сигналы, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние 11 лет были самыми теплыми годами на Земле за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года. В 2025 году средняя глобальная температура воздуха была примерно на 1,43°C выше, чем в «доиндустриальную» эпоху — до того, как человечество начало сжигать большие объемы ископаемого топлива.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что климат Земли претерпевает беспрецедентные изменения из-за накопления тепла. Дополнительное беспокойство вызывает вероятное возвращение явления Эль-Ниньо. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным ВМО, планета получает больше тепловой энергии, чем способна отдать, что приводит к так называемому «энергетическому дисбалансу». Основной причиной называют выбросы парниковых газов, в частности, углекислого газа.