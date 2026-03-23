Иранский мулла угрожает США и Израилю могилой

Высокопоставленный священнослужитель Ирана Абдулла Хаджи Садеги предупредил «врагов Ирана», что им следует ожидать «беспрецедентных событий», пишут иранские СМИ.

«Противник должен знать, что его ждут новые сюрпризы… то, чего он никогда не видел и не слышал», — сказал Садеги.

Он уверяет, что Иран не сдастся, а его противники «унесут желание о капитуляции исламской республики в могилу». «Окончательная победа» будет принадлежать «исламского фронту», утверждает Садеги.

Кроме того, по сообщению иранских СМИ, высокопоставленный представитель иранской судебной системы Хамзех Халили заявил в понедельник, что власти примут меры против лиц, обвиняемых «в сотрудничестве с враждебными субъектами». Он пригрозил, что тем, кто будет признан «диверсантами, наемниками и предателями», не будет «никакой пощады».