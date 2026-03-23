У золота крупнейшее падение

Золото ведет себя противоположно ожиданиям. Этот драгоценный металл падает по причине, которую большинство инвесторов не предвидели. При этом крупные мировые банки продолжают давать оптимистичные прогнозы в долгосрочной перспективе.

Металл, который весь 2025 год переписывал рекорды, только что показал худший семидневный результат более чем за четыре десятилетия. Он подешевел на 11% и закрылся 20 марта на уровне 4 497 долларов за унцию. Это более чем на 500 долларов ниже уровня начала прошлой недели и более чем на 14% ниже с момента начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.

В последний раз золото так резко падало за одну неделю в 1983 году. Тогда нефтедобывающие страны Ближнего Востока распродавали свои золотые резервы после обвала нефтяных доходов.

Параллель с сегодняшней ситуацией выглядит тревожно. Снова кризис на Ближнем Востоке провоцирует распродажу. Но на этот раз механизм иной, и понимание причин важно для каждого, кто пытается разобраться, куда золото пойдет дальше.