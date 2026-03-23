Азиаты рекордно раскупают американский газ

Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) из США резко вырос в ряде азиатских стран из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет газета The Washington Post (WP).

В материале отмечается, что «Азия, которая в большей степени, чем другие регионы, зависит от поставок топлива через Ормузский пролив, из-за его фактического закрытия Ираном сталкивается с серьезными трудностями». В регионе «наблюдается резкий рост спроса на СПГ», пишет издание.

В публикации подчеркивается, что вашингтонская администрация «пользуется дефицитом, чтобы нарастить объемы поставок американского газа».

В материале уточняется, что Япония и Южная Корея «подписали ряд новых соглашений с США в энергетической сфере», в том числе касающихся СПГ. Таиланд также рассчитывает на наращивание объемов поставок СПГ из США.