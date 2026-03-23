Еще шесть тысяч убитых российских солдат

С 17 по 20 марта россияне пытались прорвать оборонительные порядки украинских войск сразу на нескольких стратегических направлениях, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«По всей линии боевого соприкосновения развернулись ожесточенные бои. В целом (россияне) за эти четыре дня провели 619 штурмовых действий. Основной удар… сосредоточили на покровском и александровском направлениях, где было самое высокое число атак противника», - приводит слова Сырского Интерфакс-Украина.

По словам главкома, не менее напряженной оставалась ситуация на константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на очеретинском, лиманском и купянском направлениях, где произошло в целом более полутора сотен боевых столкновений: «На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются…»

«Командование войск РФ бросило в «мясные штурмы» десятки тысяч солдат… За четверо суток интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. Тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными», - рассказал главком.