Сенсационное заявление посла Израиля

Небольшие подразделения в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Басидж» в Иране начали отказываться выходить на службу, что может свидетельствовать о появлении первых трещин внутри режима. Об этом в интервью Bloomberg заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

«Конструкция этого тиранического режима начинает трескаться. Пока это еще не глубокие разломы, но процесс идет в этом направлении», — отметил Лейтер, добавив, что ослабевают не только военные возможности Ирана, но и моральный дух его вооруженных сил.

«У нас есть небольшие подразделения в системе КСИР и «Басидж», которые еще не направляют оружие против своих командиров, но уже не выходят на службу. Это происходит впервые. Процесс развивается», — подчеркнул он.

Лейтер также сравнил ситуацию в Иране с историческими примерами падения режимов: «Мы никогда точно не знали, когда рухнет Советский Союз или когда румыны повернут оружие против Чаушеску. Но в случае Ирана речь идет о 92-миллионном народе, который хочет свободы и не желает больше жить под гнетом репрессивного режима».

Ранее в интервью он затронул тему ракетных атак Ирана по югу Израиля. По его словам, удары, в частности, по району Димоны, вероятно, были нацелены на расположенный там ядерный исследовательский центр.

Иранские СМИ заявляли, что атака была ответом на удар по ядерному объекту в Натанзе, однако Армия обороны Израиля сообщила, что не располагает информацией о таком ударе. Лейтер также заявил, что не считает, что Израиль наносил удар по Натанзу.

«Удар не достиг нашего исследовательского центра, но, судя по всему, именно туда они целились», — сказал он, добавив, что в результате атаки были ранены десятки людей.

Говоря о целях войны против Ирана и возможности ее завершения при сохранении нынешнего режима, Лейтер отметил, что главная задача — исключить существование «структуры в Тегеране, способной запускать большое количество баллистических ракет, создать ядерное оружие и поддерживать прокси-группы в регионе».

Он подчеркнул, что это минимальные цели войны, которые должны быть достигнуты на поле боя, поскольку Тегеран нельзя считать надежным партнером для переговоров.

По словам Лейтера, Иран представляет серьезную угрозу: «Это массовые убийцы, а убийцы не говорят правду», — заявил он, упомянув ракетную атаку на совместную военную базу США и Великобритании на Диего-Гарсия, расположенную примерно в 4000 километрах от Ирана.

«Посмотрите на межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную вчера. Они годами утверждали, что у них ее нет. Но она есть. И если ракета способна преодолеть 4000 километров, дайте им еще немного времени — и у них появится МБР, способная достичь Чикаго», — заявил он.