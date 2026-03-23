У Моджтабы поврежден мозг… Он не реагирует на звуки
Трамп: У власти в Иране «другие люди»

обновлено 16:57
16:57 2870

Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью CNBC, что после публикации поста о том, что он отложил удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуры, «они (США) полны решимости заключить сделку с Ираном».

Трамп также указал, что происходящее в Иране можно охарактеризовать как «смену режима». «Это уже другие люди у власти», – сказал глава Белого дома.

По его словам, речь идет не об одном человеке, а о полном изменении власти.

* * * 15:57

Иран и США не ведут никаких переговоров, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в своем телеграм-канале.

«Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — сказал Пезешкиан.

Он указал, что в последние дни Иран ведет переговоры только со странами Ближнего Востока, в частности, с Оманом, чтобы обеспечить координацию и проход кораблей через Ормузский пролив. «Эти контакты являются открытыми, никаких секретных переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется», — подчеркнул он.

Иранское информагентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило в понедельник, что никаких переговоров с Соединенными Штатами не ведется и что ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному уровню. «Никаких переговоров не проводилось и не ведется», — заявил Tasnim высокопоставленный сотрудник службы безопасности. По словам чиновника, Иран заверил посредников, что продолжит обороняться «до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень сдерживания».

* * * 15:57

МИД Ирана опроверг слова президента США Дональда Трампа относительно переговоров между Вашингтоном и Тегераном. 

«Исламская Республика Иран занимает позицию против любых переговоров до тех пор, пока Иран не достигнет своих военных целей», - сообщили в ведомстве. 

* * * 15:12

Глава США Дональд Трамп откладывает на 5 дней удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке.

Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», — написал Трамп в Truth Social.

