Трамп: У власти в Иране «другие люди»

Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью CNBC, что после публикации поста о том, что он отложил удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуры, «они (США) полны решимости заключить сделку с Ираном». Трамп также указал, что происходящее в Иране можно охарактеризовать как «смену режима». «Это уже другие люди у власти», – сказал глава Белого дома. По его словам, речь идет не об одном человеке, а о полном изменении власти.

* * * 15:57 Иран и США не ведут никаких переговоров, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в своем телеграм-канале. «Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — сказал Пезешкиан. Он указал, что в последние дни Иран ведет переговоры только со странами Ближнего Востока, в частности, с Оманом, чтобы обеспечить координацию и проход кораблей через Ормузский пролив. «Эти контакты являются открытыми, никаких секретных переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется», — подчеркнул он. Иранское информагентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило в понедельник, что никаких переговоров с Соединенными Штатами не ведется и что ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному уровню. «Никаких переговоров не проводилось и не ведется», — заявил Tasnim высокопоставленный сотрудник службы безопасности. По словам чиновника, Иран заверил посредников, что продолжит обороняться «до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень сдерживания».

* * * 15:57 МИД Ирана опроверг слова президента США Дональда Трампа относительно переговоров между Вашингтоном и Тегераном. «Исламская Республика Иран занимает позицию против любых переговоров до тех пор, пока Иран не достигнет своих военных целей», - сообщили в ведомстве.