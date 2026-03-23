Трамп: У власти в Иране «другие люди»

Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью CNBC, что после публикации поста о том, что он отложил удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуры, «они (США) полны решимости заключить сделку с Ираном».
Трамп также указал, что происходящее в Иране можно охарактеризовать как «смену режима». «Это уже другие люди у власти», – сказал глава Белого дома.
По его словам, речь идет не об одном человеке, а о полном изменении власти.
* * * 15:57
Иран и США не ведут никаких переговоров, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в своем телеграм-канале.
«Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — сказал Пезешкиан.
Он указал, что в последние дни Иран ведет переговоры только со странами Ближнего Востока, в частности, с Оманом, чтобы обеспечить координацию и проход кораблей через Ормузский пролив. «Эти контакты являются открытыми, никаких секретных переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется», — подчеркнул он.
Иранское информагентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило в понедельник, что никаких переговоров с Соединенными Штатами не ведется и что ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному уровню. «Никаких переговоров не проводилось и не ведется», — заявил Tasnim высокопоставленный сотрудник службы безопасности. По словам чиновника, Иран заверил посредников, что продолжит обороняться «до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень сдерживания».
МИД Ирана опроверг слова президента США Дональда Трампа относительно переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
«Исламская Республика Иран занимает позицию против любых переговоров до тех пор, пока Иран не достигнет своих военных целей», - сообщили в ведомстве.
* * * 15:12
Глава США Дональд Трамп откладывает на 5 дней удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.
«С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке.
Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений», — написал Трамп в Truth Social.