Аракчи и Фидан обсудили Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и обсудил ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана в соцсетях.

Глава иранской дипломатии подчеркнул решимость Ирана «защищать свой суверенитет и территориальную целостность».

Он заявил, что действия Ирана по нанесению ударов по военным базам и объектам США и Израиля осуществляются в рамках права на самооборону.

Обсуждая тему блокировки Ормузского пролива, Аракчи отметил, что возникшая нестабильность в регионе является «прямым результатом» действий США и Израиля.

В свою очередь, глава МИД Турции указал на последствия продолжения войны в регионе и рассказал о недавних консультациях с представителями стран региона.

Хакан Фидан подчеркнул необходимость усилий по снижению напряженности и укреплению отношений между Ираном и странами Ближнего Востока.