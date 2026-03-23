МИД Азербайджана возмущен Марией Захаровой

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе последнего брифинга, отвечая на вопрос о высказываниях премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно духовенства, попыталась без какой-либо связи с темой упомянуть имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, что является неприемлемым. Об этом заявляет МИД Азербайджана.

«Упоминание имени общенационального лидера Гейдара Алиева в подобном контексте является проявлением неуважения к его наследию и к азербайджанскому народу.

Подобные заявления не соответствуют стандартам, ожидаемым от официального представителя.

Дипломатия требует дисциплины, точности и ответственности, а не необоснованных заявлений, способных усилить напряженность и подорвать доверие.

Мы ожидаем разъяснений от российской стороны по поводу данного заявления», - добавили в МИД.