Мирзоян о соглашении по TRIPP

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о невозможности продажи США своей части TRIPP без согласия армянской стороны. Об этом он заявил журналистам, сообщают армянские СМИ.

Глава МИД посоветовал ознакомиться с текстом документа, «где черным по белому написано, что все сделки возможны лишь с согласия Армении».

Министр выразил уверенность в том, что переговоры по проекту TRIPP идут в естественном темпе. Следующий шаг - подписание межправительственного соглашения. По его словам, роль Армении с реализацией проекта повысится.