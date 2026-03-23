Россия предупреждает о войне на Каспийском море

Россия предупреждает о распространении войны с Ираном на Каспийское море.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи выразил обеспокоенность по поводу распространения войны с Ираном на Каспийское море.

«Была выражена взаимная обеспокоенность по поводу опасного распространения конфликта… на район Каспийского моря», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Лавров также предупредил, что нападения на иранские ядерные объекты, включая Бушер, представляют «неприемлемые риски» для российского персонала и могут иметь «катастрофические экологические последствия».