Иран заявил об ударах по «базам США» и Израилю

Иран нанес удары по «базам США Эд-Дафра в ОАЭ, «Виктория» в Ираке» и позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нескольких городах Израиля, утверждает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

В КСИР заявили, что «в целях дальнейшего разрушения военной инфраструктуры противника американские базы Эд-Дафра, «Виктория», база 5-го флота США и база американских ВВС «Принц Султан» подверглись ударам беспилотников и жидкотопливных ракет».

Также утверждается, что удары были нанесены и по израильской военной инфраструктуре в Ашкелоне, Тель-Авиве, Хайфе, агломерациях Гуш-Дан и Аскалан.