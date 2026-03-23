Оман вступился за Иран

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла не по вине Ирана. Такое мнение высказал глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, отметив, что конфликт уже вызвал масштабные экономические проблемы.

«Каким бы ни было ваше отношение к Ирану, эта война - не их вина. Она уже вызвала масштабные экономические проблемы, и я опасаюсь, что ситуация значительно ухудшится, если война продолжится», - написал он в Х.

Министр добавил, что султанат «активно работает над созданием безопасных условий для прохода через Ормузский пролив».