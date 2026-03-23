В Украине накрывают агентуру Орбана

Контрразведка Службы безопасности Украины установила личность разведчика венгерской военной разведки, который руководил агентурной сетью, разоблаченной СБУ весной 2025 года на Закарпатье.

Тогда Служба безопасности задержала двух участников шпионской ячейки, которые собирали данные о военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях и возможной реакции населения в случае ввода туда венгерских войск.

«Согласно материалам дела, деятельностью иностранной агентуры руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки – Золтан Андре. Установлено, что именно он проводил в Венгрии агентурные встречи с одним из своих информаторов из Закарпатья, который шпионил в западном регионе Украины и за это был задержан контрразведкой СБУ», - говорится в сообщении.

Как выяснило расследование, с 2016 по 2020 год Андре находился в Грузии, где проводил разведывательную деятельность «под прикрытием» представителя дипломатической миссии Венгрии.

После возвращения с Южного Кавказа с 2021 года он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины. В этом же году он лично завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в «режим ожидания». А уже в сентябре 2024 года Андре «активировал» агента и поручил ему шпионить на Закарпатье.

«Задокументировано, как агент разведывал места дислокации Сил обороны, в частности пытался выявить боевые позиции украинской ПВО, защищающей небо западного региона Украины. Также по поручению Андре агент должен был подыскать «кандидатов» на вербовку в агентурный аппарат венгерской военной разведки. В зоне особого внимания иностранного спецслужбиста были бывшие и кадровые военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов Украины», - добавили в СБУ.

Кроме этого, по имеющимся данным, Андре использовал для вербовки возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье, в которые местные жители подавали анкеты с персональными данными на получение венгерского гражданства.

В СБУ добавили, что для привлечения к сотрудничеству иностранный спецслужбист обещал деньги и различные преференции от Венгрии.

«Установлено, что вербовочные беседы и агентурные встречи Андре в основном проводил в собственном авто. Для конспирации он использовал оперативный псевдоним. Так, следующей фигуранткой, которую привлек к сотрудничеству Андре, стала бывшая контрактница одной из боевых бригад ВСУ, которую вскоре вместе с другим агентом задержала Служба безопасности», - говорится в сообщении.

При этом, по данным СБУ, установлен еще один военнослужащий ВСУ, которого венгерский военный разведчик пытался втянуть в сотрудничество. Этому лицу вместо денежного вознаграждения он обещал регулярные поставки наркотических средств для «личных нужд».

Сейчас контрразведка СБУ продолжает комплексные мероприятия для установления всех участников венгерской агентурной сети, которые действовали во вред Украине. Каждый из злоумышленников будет найден и привлечен к ответственности за преступления против украинского государства.