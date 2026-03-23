У Моджтабы поврежден мозг… Он не реагирует на звуки
Горькое признание Путина

Динамика основных макропоказателей российской экономики в начале 2026 года стала отрицательной, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8%», — сказал Путин, приводя статистику Росстата.

«Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного», — сказал Путин, добавив, что российскому правительству необходимо вернуть страну «на траекторию устойчивого экономического роста», одновременно не допустив ни разгона инфляции, ни дестабилизации рынка труда.

Путин указал, что в части федерального бюджета, который по итогам января-февраля получил 3,5 триллиона рублей дефицита и столкнулся с падением общих доходов, нужно «принять взвешенные решения» и обеспечить его «долгосрочную устойчивость». Путин добавил, что состояние бюджетной системы — это «важное условие» для роста экономики.

Спад ВВП в январе, о котором ранее отчитался Росстат, стал первым для России с 2023 года. В прошлом году, согласно официальной статистике, экономический рост в стране замедлился почти впятеро — до 1% и оказался вдвое ниже изначальных прогнозов правительства. Из 28 основных отраслей промышленности в минусе год завершили 21: добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%, металлурги сократили выпуск на 2,1%, фабрики одежды и обуви — на 3,5%; впервые за 15 лет упало производство продуктов питания — на 0,5%.

МИД Азербайджана возмущен Марией Захаровой
МИД Азербайджана возмущен Марией Захаровой
15:54 5557
Израиль защищает арабов от Ирана
Израиль защищает арабов от Ирана
19:05 465
Стало известно, кто в Иране ведет переговоры с американцами
Стало известно, кто в Иране ведет переговоры с американцами
19:00 819
США пополняют саудовские арсеналы
США пополняют саудовские арсеналы
18:54 522
Трамп о действиях России в Украине: «Это совершенно другое...»
Трамп о действиях России в Украине: «Это совершенно другое...»
18:36 1240
Израиль останется с Ираном один на один?
Израиль останется с Ираном один на один?
18:12 1605
Трамп: Я и аятолла будем контролировать Ормуз
Трамп: Я и аятолла будем контролировать Ормуз обновлено 18:53
18:53 7678
Подземный ракетный комплекс КСИР
Подземный ракетный комплекс КСИР видео
17:55 2388
Охота на иранских ракетчиков
Охота на иранских ракетчиков обновлено 19:24; фото; видео
19:24 2748
В Украине накрывают агентуру Орбана
В Украине накрывают агентуру Орбана
17:34 1636

