Трамп о действиях России в Украине: «Это совершенно другое...»

Президент США Дональд Трамп призвал не сравнивать планы США нанести удары по иранским электростанциям с бомбежками России украинской энергетики.

«Думаю, это совершенно другое… Я также не сторонник того, что делает Россия, однако, чтобы вы понимали, это совсем другое», - отметил Трамп.

На вопрос, представляет ли Иран угрозу с учетом прошлогоднего заявления Трампа об уничтожении ядерных объектов, американский лидер ответил: «Мы их уничтожили. Но это не значит, что при наличии нужного оборудования нельзя раскопать и добраться до них. Мы этого не хотим».