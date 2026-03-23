Стало известно, кто в Иране ведет переговоры с американцами

Как сообщила в понедельник газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф возглавляет переговоры с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в переговорах с Ираном участвовало «высшее» руководство Ирана, но не назвал конкретных лиц.

