Израиль защищает арабов от Ирана

Израиль активно помогает защищать страны Персидского залива, перехватывая и уничтожая иранские беспилотники и баллистические ракеты, направленные на арабские государства. Об этом заявил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

По его словам, Центральное командование ВС США координирует действия с региональными партнерами и Израилем для перехвата иранских воздушных угроз, нацеленных на гражданскую и военную инфраструктуру по всему Ближнему Востоку.

Купер охарактеризовал недавние атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру как «признак отчаяния» и отметил, что операции США продолжают подрывать способность Тегерана проецировать силу за пределы своих границ, в то время как союзные системы ПВО, включая израильские, играют ключевую роль в противодействии беспилотным и баллистическим угрозам для стран Персидского залива.