Иран обещает «перевернуть» расчеты Израиля и США

У Ирана «появились новые продвинутые вооружения, созданные молодыми иранскими учеными», которые «полностью перевернут расчеты противника», заявил командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал Али Абдоллахи.

По его словам, Иран «переходит от оборонительной к наступательной доктрине».

Абдоллахи добавил, что «вражеские преступники уже ощутили некоторые аспекты этого на поле боя, и этот процесс продолжится, а мы преподнесем новые сюрпризы».

Как заявляет официальное агентство Tasnim, Иран приготовил «несколько сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, поэтому в ближайшее время ему стоит «смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть».