США испытали на Иране мощную бомбу

США впервые применили в боевых условиях новую мощную бомбу — GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Она была использована против сильно укрепленных иранских ракетных шахт в районе Ормузского пролива.

Масса каждой бомбы превышает 2 300 кг (5 000 фунтов), и она предназначена для поражения глубоко углубленных целей. Это делает ее особенно эффективной против подземной военной инфраструктуры.

Бомба прошла испытания на истребителе F-15E Strike Eagle, а также совместима с бомбардировщиками B-1B Lancer, что расширяет возможности ее применения.

Разрушительная мощь GBU-72 Advanced 5K Penetrator значительно превосходит предыдущие противобункерные боеприпасы, такие как GBU-28.