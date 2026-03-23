Россия о «размене» Украины на Иран

20:02 2320

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что Россия предложила США прекратить обмен разведданными с Украиной в обмен на аналогичный шаг в отношении Ирана.

«Мы видели это сообщение. Оно относится к категории неправдивых, а точнее — фальшивых сообщений», — сказал Песков.

В то же время он заявил, что Москва якобы поддерживает политическое и дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, «это единственное, что может эффективно помочь разрядить катастрофически напряженную ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе».

Кроме того, он прокомментировал угрозы США нанести удары по иранским электростанциям. В частности, Песков предостерег от удара по построенной Россией атомной электростанции «Бушер», отметив, что «последствия будут ужасными для всего региона».

«Мы считаем удары по атомным объектам потенциально чрезвычайно опасными и способными иметь даже необратимые последствия. Поэтому российская сторона, занимая крайне ответственную позицию по этому вопросу, неоднократно выражала свою озабоченность», — заявил Песков.

Ранее о том, что Москва требует от США отказаться от предоставления разведданных Украине в обмен на аналогичный шаг в отношении Ирана, сообщало издание Politico. По его данным, США отклонили это предложение.

О том, что обмен разведданными между Ираном и Россией усилился после начала войны на Ближнем Востоке, сообщала The Wall Street Journal. Издание отмечало, что Москва также предоставляет Тегерану компоненты для модифицированных беспилотников «Шахед», предназначенных для улучшения связи, навигации и наведения.

