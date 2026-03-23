У Моджтабы поврежден мозг… Он не реагирует на звуки
В Европе назвали Путина главным виновником миграции

21:11 612

Главным виновником роста миграции в Европу за последние 10 лет является президент России Владимир Путин, заявил в интервью Financial Times комиссар ЕС по вопросам миграции и внутренним делам Магнус Бруннер.

«В крупных миграционных потоках всегда замешан Путин. Это всегда Владимир Путин», — сказал Бруннер. В качестве доказательства он заявил, что Путин поддерживал президента Сирии Башара Асада на протяжении всей гражданской войны, которая началась в стране в 2011 году.

Война в Сирии спровоцировала миграционный кризис в ЕС в 2015–2016 годах. Более двух миллионов человек подали заявления на убежище в Европе. Второй крупный миграционный поток — это украинские беженцы. «И снова в этом участвовал Путин», — заявил европейский чиновник.

Около 4,3 миллиона украинцев получили временную защиту в ЕС. Президент РФ также «поддерживает» власти Ирана в войне на Ближнем Востоке, заявил Бруннер. «Таким образом, он [Владимир Путин] фактически является крупнейшей движущей силой миграции в Европу», — считает еврокомиссар. 

Он добавил, что в данный момент «мы не видим никаких [миграционных] потоков из Ирана, но мы должны быть бдительны, потому что ситуация может меняться каждый день». Бруннер добавил, что ЕС сейчас «гораздо лучше подготовлен, чем 10 лет назад».

