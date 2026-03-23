Аракчи на связи с Джейхуном Байрамовым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Сейедом Аббасом Аракчи, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили региональную ситуацию. Министры также обменялись мнениями о возможных усилиях в направлении прекращения военной эскалации в регионе. Наряду с этим была подчеркнута важность обеспечения безопасности в Каспийском регионе.

Джейхун Байрамов вновь акцентировал внимание на ожиданиях азербайджанской стороны по завершению расследования в связи с фактами атак беспилотников с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

Стороны также обменялись мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.