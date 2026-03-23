Впервые с 2002 года: Россия начала распродавать золотой запас

Российские власти впервые почти за четверть века распродают физическое золото из резервов Центрального банка, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который накопленным итогом за 2022-2025 годы превысил 15 триллионов рублей, а за два месяца текущего года — еще 3,5 трлн.

В январе ЦБ РФ реализовал из своих резервов 300 тысяч унций физического золота, а в феврале — еще 200 тысяч, следует из статистики регулятора. В результате объем золотого запаса России сократился до 74,3 млн унций — минимума за последние 4 года.

Продажа слитков из ЗВР РФ — 14 тонн за два месяца — стала крупнейшей со второго квартала 2002 года, следует из статистики Всемирного совета по золоту: тогда золотой запас ЦБ сократился сразу на 58 тонн. Впоследствии реализация золота из резервов осуществлялась лишь в незначительных объемах — для чеканки монет.

О планах приступить к реальным продажам золота из ЗВР Центробанк объявил в конце ноября прошлого года. Реализация слитков планировалась в рамках «зеркалирования» операций с активами Фонда национального благосостояния (они входят в состав золотовалютных резервов страны).

Минфин России с 2022 года активно распродавал валюту и золото из фонда, чтобы наполнить бюджет, военные расходы которого установили максимум с советских времен. Однако операции с золотом до недавнего времени были виртуальными: правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас «из кармана в карман». В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны, которые превышают 2 тысячи тонн и являются пятыми по размеру в мире.

Теперь же ситуация изменилась: ЦБ начал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из ФНБ.

Судя по всему, это связано с тем, что ЦБ не хочет «прожигать» все оставшиеся резервы в юанях, пишут экономисты Александра Прокопенко и Александр Коляндр. Юани — последняя доступная Центробанку валюта для операций на рынке и влияния на курс рубля, а сколько ее осталось в ЗВР, доподлинно неизвестно: ЦБ засекретил статистику по структуре резервов после того, как попал под санкций, а $300 млрд его активов на Западе оказались заморожены.

Возможно, ЦБ продавал золото, чтобы зафиксировать прибыль от роста цен на него, считает инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин. В январе котировки золота превышали $5600 за унцию, за прошлый год оно подорожало на 65%, а с начала 2022 года — на 140%. Из-за роста цен доля золота в ЗВР в моменте стремилась к 50%, что потребовало снижения концентрации риска, объясняет Бахтин.

Январские продажи золота могли принести около 120 млрд рублей, оценивает инвестбанкир Илья Сушков. За один месяц ЦБ реализовал около 0,4% от золотого запаса, а вырученная сумма покрывает лишь 3% годовой бюджетной дыры, подсчитал он.

ЦБ может вернуться к закупкам золота, когда упадут цены, считает Сушков. С середины 2000-х регулятор закупал золото ежегодно и к концу 2020-х увеличил золотой запас почти в 6 раз — примерно с 400 тонн до 2,3 тысячи тонн, однако прекратил операции после начала войны. По состоянию на 1 марта золото в российских резервах стоило $384 млрд, и на него приходилось 47% от ЗВР. Их общий объем ЦБ оценивает в $809 млрд. Впрочем, в эту сумму он включает замороженные на Западе $300 млрд, которыми де-факто больше не владеет.