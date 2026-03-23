Украина может остаться без дизеля

Украина в апреле может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за роста цен и осторожности поставщиков, пишут украинские СМИ.

После того как российские ракетные удары практически уничтожили внутренние нефтеперерабатывающие мощности Украины, страна стала почти полностью зависеть от импортного топлива из стран Западной, Центральной и Южной Европы.

При нынешних темпах импорта ежемесячный объем в марте может достичь 522 000 тонн, что почти равно показателю марта 2025 года. Однако в отчете Enkorr говорится, что в апреле нет ясности относительно ситуации с дизельным топливом, поскольку его поставщики откладывают решения до последнего момента.

«Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий или, тем более, премий», — цитирует консалтинговая компания одного из трейдеров.

Другой трейдер добавил, что оптовые цены на дизельное топливо выросли почти на 50% менее чем за месяц из-за войны на Ближнем Востоке. Существуют опасения дальнейшего роста, если конфликт продолжится.

Заместитель министра экономики Украины на прошлой неделе заявил агентству Reuters, что страна может увеличить посевы рапса на треть — до 1,5 миллиона гектаров, если конфликт в Иране затянется.

Стремительный рост мировых цен на топливо повышает спрос на сырье для биодизеля. Украина является крупным европейским производителем и экспортером рапса, который страны ЕС закупают преимущественно для производства кулинарного масла и биодизеля.