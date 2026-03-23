У Моджтабы поврежден мозг… Он не реагирует на звуки
«В Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома...»

22:34 1803

Старший помощник военного атташе Ирана подполковник ГРУ Юлий Дерябин, который до недавнего времени консультировал иранцев по использованию российских систем противовоздушной обороны, остался не у дел в первый же день войны, когда Израиль и США уничтожили 90% иранской ПВО, пишут российские СМИ.

Сообщается, что Дерябин прибыл в Тегеран в августе 2023 года и возглавил группу консультантов по эксплуатации поставленных из России новейших радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-НЭ», способных обнаруживать цели на расстоянии 1100 км, в том числе баллистические ракеты и самолеты-невидимки.

Как сообщил источник журналистов в посольстве России в Тегеране, о намечающихся авиаударах США и Израиля по Ирану российская разведка узнала заранее:

«Еще 25 февраля посол Алексей Дедов собрал общее собрание и объявил о срочной эвакуации. Началась суматоха, все делалось в спешке. 2 марта в Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома, всего 147 человек, и там посадили на борт МЧС. До Ленкорани пилить автобусом восемь часов, потом на самолете до Жуковского еще три с половиной часа».

28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. В первую очередь под прицелы попали российские противовоздушные комплексы «Резонанс-НЭ», которые курировал Дерябин. Всего, как подсчитали военные эксперты, в Иране было уничтожено 90% ракетных зенитных установок, радаров, в том числе новейших китайских HQ-9B и YLC-8B, которые рекламировали как «убийцы стелс-самолетов». В результате необходимость в советах консультанта Дерябина отпала.

Фрегат «Алванд», принимавший участие в совместных с Россией военных учениях, уже потоплен, а поражение ракетного катера «Нейзе» и корвета «Шахид Саяд Ширази», похоже, лишь вопрос времени.

Сообщается, что хобби Дерябина - разведение редких видов муравьев. Он попросил резидента ГРУ в Иране Игоря Демкина дать ему возможность вывезти колонию выведенных им в Иране насекомых в Москву, однако последний ответил отказом, сославшись на «сложную оперативную обстановку».

Муравьев Дерябин спрятал в бункере российского посольства в Тегеране, где сотрудники прячутся от авиаударов. Он поместил насекомых в пробирки и бутылки из-под минеральной воды, однако муравьи стали массово гибнуть.

Среди эвакуированных сотрудников российского посольства находилась супруга Дерябина Мария, которая повсюду следует за своим мужем-шпионом. Она вывезла в Москву дипломатическим багажом пустую муравьиную ферму. Примерно тысячу муравьев супруги побоялись отправлять в столь дальний путь и оставили в посольстве.

Как пишут российские СМИ, в 2019 году Дерябин сопровождал в Кабул офицера из 170-го Оперативно-координационного центра ГРУ Александра Кононова. Этот центр входит в структуру Службы специального контроля Минобороны и отслеживает сейсмическую и радиационную обстановку вблизи границ России и по всему миру и устанавливает специальные маячки для спутников-шпионов. В том числе представители ОКЦ сидят на ядерных объектах в Иране, следят за атомной программой Северной Кореи, а также под видом гражданских специалистов мониторят ситуацию на захваченной Россией Запорожской АЭС (Украина).

В 2020 году, когда американцы спешно вывели свои войска из Афганистана, Дерябина снова отправили в Кабул. Там он изучал трофейное вооружение, доставшееся талибам. В основном его интересовали брошенные американцами ракеты и дроны-камикадзе. Вместе с Дерябиным в Афганистан прибыли двое сотрудников МИД РФ Евгений Егоров и Альфат Урумбаев. Чем дипломаты занимались в Кабуле, неизвестно, но в апреле 2023 года Путин наградил обоих медалями «За отвагу».

Громкий взрыв в Иерусалиме
Громкий взрыв в Иерусалиме видео
23:38 383
3000 американских солдат против Ирана
3000 американских солдат против Ирана обновлено 23:33
23:33 5960
Россия предупреждает о войне на Каспийском море
Россия предупреждает о войне на Каспийском море
16:42 7635
Скандал в США: разворовали 14 миллиардов на здравоохранение
Скандал в США: разворовали 14 миллиардов на здравоохранение
22:52 1156
Наглые заявления Ирана
Наглые заявления Ирана обновлено 22:09
22:09 15823
Минобороны Азербайджана о дронах над Баку
Минобороны Азербайджана о дронах над Баку
15:56 7854
Украина ударила новой баллистической ракетой по Петербургу
Украина ударила новой баллистической ракетой по Петербургу обновлено 22:18; видео
22:18 10830
Впервые с 2002 года: Россия начала распродавать золотой запас
Впервые с 2002 года: Россия начала распродавать золотой запас
21:52 1969
Аракчи на связи с Джейхуном Байрамовым
Аракчи на связи с Джейхуном Байрамовым
21:21 1628
В Европе назвали Путина главным виновником миграции
В Европе назвали Путина главным виновником миграции
21:11 1697
Разбился военный самолет: на борту было 100 солдат
Разбился военный самолет: на борту было 100 солдат видео
20:46 4875

