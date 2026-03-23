Старший помощник военного атташе Ирана подполковник ГРУ Юлий Дерябин, который до недавнего времени консультировал иранцев по использованию российских систем противовоздушной обороны, остался не у дел в первый же день войны, когда Израиль и США уничтожили 90% иранской ПВО, пишут российские СМИ. Сообщается, что Дерябин прибыл в Тегеран в августе 2023 года и возглавил группу консультантов по эксплуатации поставленных из России новейших радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-НЭ», способных обнаруживать цели на расстоянии 1100 км, в том числе баллистические ракеты и самолеты-невидимки.

Как сообщил источник журналистов в посольстве России в Тегеране, о намечающихся авиаударах США и Израиля по Ирану российская разведка узнала заранее: «Еще 25 февраля посол Алексей Дедов собрал общее собрание и объявил о срочной эвакуации. Началась суматоха, все делалось в спешке. 2 марта в Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома, всего 147 человек, и там посадили на борт МЧС. До Ленкорани пилить автобусом восемь часов, потом на самолете до Жуковского еще три с половиной часа». 28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. В первую очередь под прицелы попали российские противовоздушные комплексы «Резонанс-НЭ», которые курировал Дерябин. Всего, как подсчитали военные эксперты, в Иране было уничтожено 90% ракетных зенитных установок, радаров, в том числе новейших китайских HQ-9B и YLC-8B, которые рекламировали как «убийцы стелс-самолетов». В результате необходимость в советах консультанта Дерябина отпала.

Фрегат «Алванд», принимавший участие в совместных с Россией военных учениях, уже потоплен, а поражение ракетного катера «Нейзе» и корвета «Шахид Саяд Ширази», похоже, лишь вопрос времени. Сообщается, что хобби Дерябина - разведение редких видов муравьев. Он попросил резидента ГРУ в Иране Игоря Демкина дать ему возможность вывезти колонию выведенных им в Иране насекомых в Москву, однако последний ответил отказом, сославшись на «сложную оперативную обстановку». Муравьев Дерябин спрятал в бункере российского посольства в Тегеране, где сотрудники прячутся от авиаударов. Он поместил насекомых в пробирки и бутылки из-под минеральной воды, однако муравьи стали массово гибнуть. Среди эвакуированных сотрудников российского посольства находилась супруга Дерябина Мария, которая повсюду следует за своим мужем-шпионом. Она вывезла в Москву дипломатическим багажом пустую муравьиную ферму. Примерно тысячу муравьев супруги побоялись отправлять в столь дальний путь и оставили в посольстве.