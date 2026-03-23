У Моджтабы поврежден мозг… Он не реагирует на звуки

Скандал в США: разворовали 14 миллиардов на здравоохранение

22:52 1159

Федеральные власти США в понедельник сообщили о раскрытии масштабных схем мошенничества в сфере здравоохранения, охватывающих компании по поставке медицинского оборудования, телемедицине, генетическому тестированию, а также незаконный оборот опиоидов. Общая сумма неправомерных начислений превысила 14,6 млрд долларов.

В рамках этой рекордной операции Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) также предотвратили выплаты по мошенническим заявкам на сумму около 4 млрд долларов.

В ходе операции власти конфисковали более 245 млн долларов наличными, а также изъяли предметы роскоши, криптовалюту и другие активы.

Предполагаемые преступления происходили в 50 федеральных округах США. В результате были предъявлены уголовные обвинения 324 лицам, включая почти 100 медицинских работников. Обвинительные заключения были обнародованы в федеральных судах по всей стране на прошлой неделе.

Гражданские иски были поданы против 20 обвиняемых на сумму 14,2 млн долларов, а также достигнуты соглашения с 106 ответчиками на общую сумму 34,3 млн долларов.

Операция включала расследование под названием Operation Gold Rush, начатое в 2023 году, которое, по словам властей, связано с крупнейшими убытками в истории дел о медицинском мошенничестве.

По версии следствия, транснациональная организация использовала сеть подставных иностранных владельцев, которые скупали компании по поставке медицинского оборудования и оперативно подавали фиктивные заявки в Medicare на сумму 10,6 млрд долларов за поставки мочевых катетеров и другого оборудования, используя украденные данные более чем 1 миллиона американцев.

Предполагается, что злоумышленники отмывали средства, переводя их в криптовалюту и через офшорные компании.

По данным властей, удалось предотвратить получение почти всей суммы — из примерно 4,45 млрд долларов, подлежащих выплате Medicare, организация получила лишь около 41 млн долларов. В рамках дела обвинения предъявлены 19 лицам, 12 из них арестованы, включая четверых, задержанных в Эстонии.

Операцию координировали подразделение Минюста США по борьбе с мошенничеством в здравоохранении, федеральные прокуроры, инспекция Министерства здравоохранения, ФБР и Управление по борьбе с наркотиками.

«Сегодняшние беспрецедентные меры демонстрируют, что CMS и наши федеральные партнеры едины в стремлении защитить целостность систем Medicare и Medicaid, решительно пресекая расточительство, мошенничество и злоупотребления», — заявил администратор CMS Мехмет Оз.

Громкий взрыв в Иерусалиме
Громкий взрыв в Иерусалиме видео
23:38 386
3000 американских солдат против Ирана
3000 американских солдат против Ирана обновлено 23:33
23:33 5961
Россия предупреждает о войне на Каспийском море
Россия предупреждает о войне на Каспийском море
16:42 7635
Скандал в США: разворовали 14 миллиардов на здравоохранение
Скандал в США: разворовали 14 миллиардов на здравоохранение
22:52 1160
Наглые заявления Ирана
Наглые заявления Ирана обновлено 22:09
22:09 15825
Минобороны Азербайджана о дронах над Баку
Минобороны Азербайджана о дронах над Баку
15:56 7854
Украина ударила новой баллистической ракетой по Петербургу
Украина ударила новой баллистической ракетой по Петербургу обновлено 22:18; видео
22:18 10832
Впервые с 2002 года: Россия начала распродавать золотой запас
Впервые с 2002 года: Россия начала распродавать золотой запас
21:52 1970
Аракчи на связи с Джейхуном Байрамовым
Аракчи на связи с Джейхуном Байрамовым
21:21 1628
В Европе назвали Путина главным виновником миграции
В Европе назвали Путина главным виновником миграции
21:11 1697
Разбился военный самолет: на борту было 100 солдат
Разбился военный самолет: на борту было 100 солдат видео
20:46 4877
