Трамп заканчивает войну: названа дата

США рассчитывают достичь договоренности об урегулировании конфликта с Ираном не позднее 9 апреля. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на осведомленный источник.

«Израильский источник сообщил, что американцы наметили 9 апреля как день окончания войны. До него еще 21 день для войны и переговоров», - говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, урегулирование конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США Дональду Трампу приехать на торжества по случаю Дня независимости Израиля (21–22 апреля), где ему предстоит получить Премию Израиля - наивысшую государственную награду этой страны.

Согласно информации, переговоры между Вашингтоном и Тегераном запланированы на текущую неделю и пройдут на территории Пакистана.