У Моджтабы поврежден мозг… Он не реагирует на звуки
Трамп заканчивает войну: названа дата

обновлено 23:43
23:43 1190

США рассчитывают достичь договоренности об урегулировании конфликта с Ираном не позднее 9 апреля. Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на осведомленный источник.

«Израильский источник сообщил, что американцы наметили 9 апреля как день окончания войны. До него еще 21 день для войны и переговоров», - говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, урегулирование конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США Дональду Трампу приехать на торжества по случаю Дня независимости Израиля (21–22 апреля), где ему предстоит получить Премию Израиля - наивысшую государственную награду этой страны.

Согласно информации, переговоры между Вашингтоном и Тегераном запланированы на текущую неделю и пройдут на территории Пакистана.

*** 23:30 

Война «будет продолжаться до тех пор, пока не будут возмещены все убытки, не будут отменены все экономические санкции и не будет получена гарантия того, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в дела Ирана». Об этом заявил бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), влиятельный представитель иранского истеблишмента Мохсен Резаи.

«Это решение нашей нации, нашего лидера и наших вооруженных сил. Если вы ударите по нашей инфраструктуре, это больше не будет «око за око» — это будет «голова за глаз». Вы будете уничтожены», - подчеркнул Резаи.

*** 23:30 

На протяжении десятилетий Иран отвергал любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, заявил президент США Дональд Трамп.

«В последние месяцы иранские переговорщики хвастались перед нашими представителями тем, что у них достаточно материала для создания ядерного оружия.

Это должно было меня сдержать. Но это не сдержало. Напротив, это усилило мою обеспокоенность и сделало этот вопрос гораздо более важным», - сказал Трамп.

