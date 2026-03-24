У Моджтабы поврежден мозг… Он не реагирует на звуки
Новость дня
Иран может нажить себе еще одного врага

Согласно сообщениям Bloomberg, Саудовская Аравия официально уведомила администрацию США о своей готовности нанести ответные удары по Ирану. Это предупреждение последовало после серии атак иранских беспилотников на критическую инфраструктуру королевства, включая нефтеперерабатывающий завод SAMREF в порту Янбу на Красном море.

В Эр-Рияде подчеркивают, что больше не намерены проявлять сдержанность, если Тегеран продолжит целенаправленно атаковать энергетические и водные объекты страны.

Особую обеспокоенность Саудовской Аравии вызывают угрозы в адрес заводов по опреснению морской воды, которые обеспечивают около половины потребностей населения в питьевой воде.

После того как официальные лица Ирана публично назвали эти станции «законными целями», ситуация перешла в разряд экзистенциальной угрозы для безопасности королевства. В ответ на это саудовские власти дали понять Вашингтону, что в случае повторных инцидентов они перейдут к активному военному сдерживанию.

Эта эскалация происходит на фоне попыток Саудовской Аравии перенаправить экспорт нефти в обход заблокированного Ормузского пролива через трубопровод «Восток-Запад». Удары по Янбу ставят под удар стратегические планы страны по стабилизации мировых поставок энергоносителей.

В то же время США подтвердили свою поддержку союзников в регионе, а Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением его энергетической системы в случае продолжения атак на гражданские объекты соседей.

Иран может нажить себе еще одного врага
