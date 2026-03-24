Умер российский депутат Юрий Швыткин. Он угрожал украинским солдатам смертью

Депутат Госдумы России и заместитель председателя комитета по обороне от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По словам Володина, смерть Швыткина — «невосполнимая потеря», а коллегам он запомнится как «скромный, отзывчивый и надежный товарищ».

В начале декабря прошлого года Швыткин заявлял российским журналистам, что «несговорчивость Украины по территориальным вопросам, нежелание идти на уступки приведут к тому, что Россия все равно добьется своих целей военным путем, но ценой этого станут жизни украинских военнослужащих».

Швыткин обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что он «не считается с жизнями военнослужащих своей страны, ставит их под удар, преследуя при этом свои интересы и интересы стран Европы».

«Они живут иллюзиями, что России можно нанести военное поражение. И сдача территорий нашей стране — это лакмусовая бумажка, указывающая на то, что все, дальше только безысходность. Главное для украинского руководства сейчас — показать населению, что они еще способны сражаться и побеждать, несмотря на огромные потери и то, что фактически Украина теряет статус самостоятельного государства», — сказал тогда депутат.