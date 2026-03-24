USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Зеленский: «Есть доказательства. Россия передает разведданные»

00:44 1011

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев располагает неопровержимыми доказательствами передачи Москвой разведданных Ирану.

«Во-первых, у нас есть неопровержимые доказательства того, что россияне продолжают предоставлять разведданные иранскому режиму», — написал украинский президент в соцсети Х, ссылаясь на доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко.

По словам Зеленского, Россия использует свои собственные возможности радио- и электронной разведки, а также часть данных, полученных в рамках сотрудничества с партнерами на Ближнем Востоке.

В начале марта газета The Washington Post писала, что Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Как сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, РФ отрицает, что содействует Ирану таким образом. Со своей стороны, американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Москва «немного» помогает Тегерану.

На минувшей неделе The Wall Street Journal писала, что Россия расширила масштабы своего военного сотрудничества с исламской республикой и информационной поддержки Ирана в его войне против США и Израиля.

Арабы предупредили Трампа о катастрофе
Арабы предупредили Трампа о катастрофе
01:32 469
Российские агенты под видом священнослужителей готовили покушения в Украине
Российские агенты под видом священнослужителей готовили покушения в Украине
01:12 508
США о сбитых Ираном истребителях
США о сбитых Ираном истребителях
01:03 968
Зеленский: «Есть доказательства. Россия передает разведданные»
Зеленский: «Есть доказательства. Россия передает разведданные»
00:44 1012
Иран может нажить себе еще одного врага
Иран может нажить себе еще одного врага
00:00 2321
Громкий взрыв в Иерусалиме
Громкий взрыв в Иерусалиме видео
23 мартa 2026, 23:38 2587
3000 американских солдат против Ирана
3000 американских солдат против Ирана обновлено 23:33
23 мартa 2026, 23:33 7518
Россия предупреждает о войне на Каспийском море
Россия предупреждает о войне на Каспийском море
23 мартa 2026, 16:42 8712
Скандал в США: разворовали 14 миллиардов на здравоохранение
Скандал в США: разворовали 14 миллиардов на здравоохранение
23 мартa 2026, 22:52 2280
Наглые заявления Ирана
Наглые заявления Ирана обновлено 22:09
23 мартa 2026, 22:09 17892
Минобороны Азербайджана о дронах над Баку
Минобороны Азербайджана о дронах над Баку
23 мартa 2026, 15:56 8563

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться