Зеленский: «Есть доказательства. Россия передает разведданные»

«Во-первых, у нас есть неопровержимые доказательства того, что россияне продолжают предоставлять разведданные иранскому режиму», — написал украинский президент в соцсети Х, ссылаясь на доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко.

По словам Зеленского, Россия использует свои собственные возможности радио- и электронной разведки, а также часть данных, полученных в рамках сотрудничества с партнерами на Ближнем Востоке.

В начале марта газета The Washington Post писала, что Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Как сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, РФ отрицает, что содействует Ирану таким образом. Со своей стороны, американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Москва «немного» помогает Тегерану.

На минувшей неделе The Wall Street Journal писала, что Россия расширила масштабы своего военного сотрудничества с исламской республикой и информационной поддержки Ирана в его войне против США и Израиля.