США о сбитых Ираном истребителях

Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло сообщения иранской стороны о якобы сбитых американских истребителях.
«ЛОЖЬ: снова распространяются слухи о том, что в Кувейте якобы был сбит американский F-15. Это не соответствует действительности. ПРАВДА: кампания дезинформации со стороны иранского режима активна. Ложные сообщения о том, что Иран сбил американские самолеты, многократно появлялись на разных платформах с использованием фейковых или вводящих в заблуждение изображений. Для ясности: ни один американский истребитель не был сбит Ираном», - сообщает CENTCOM в соцсети Х.