Арабы предупредили Трампа о катастрофе

Президент США Дональд Трамп решил отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана после предупреждения стран Персидского залива о том, что это закончится катастрофой, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, страны Персидского залива и другие союзники США в частном порядке предупредили президента Соединенных Штатов об опасностях, связанных с выполнением его угрозы.

Региональные партнеры заявили американцам, что необратимый ущерб иранской инфраструктуре почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта.

По данным источников, решение Дональда Трампа приостановить запланированные удары по энергетическим объектам могло быть попыткой повлиять на цены на нефть. Неслучайно он сделал это заявление незадолго до начала торгов на американском рынке.