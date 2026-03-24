Впервые с начала войны: японский танкер прошел через Ормуз

Супертанкер, перевозивший 2 млн баррелей иракской нефти, прошел через Ормузский пролив. Это первое зафиксированное судно с иракской нефтью, прошедшее данным маршрутом с момента фактического ограничения коммерческого судоходства из-за конфликта с Ираном.

Танкер «Омега Трейдер», управляемый японской компанией Mitsui OSK Lines, в последние дни передавал сигналы о движении в сторону Мумбаи, следует из данных отслеживания Bloomberg. Предыдущий сигнал был получен более десяти дней назад из Персидского залива.

Конфликт в Иране, продолжающийся четвертую неделю, существенно сократил объемы перевозок через пролив, через который проходит значительная доля мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Это оказало влияние на рост цен на энергоносители.

С начала конфликта через пролив прошло ограниченное число танкеров. Часть из них разгрузилась в Индии.

Индийские власти ведут переговоры с иранской стороной о согласовании прохода судов с энергоносителями. По имеющимся данным, одно из судов прошло через пролив в сопровождении иранских военно-морских сил.

Согласно базе данных Equasis, техническим менеджером судна является Mitsui OSK.

В последние дни из Персидского залива также вышли другие танкеры. Танкер «Аль-Рувайс» в начале марта загрузил нафту в ОАЭ и направляется в Азию. Судно «Абу-Даби-III», как ожидается, прибудет в индийский порт Вадинар после бункеровки в Рувайсе.