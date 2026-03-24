Принц Пехлеви не согласен с Трампом: никаких компромиссов!

Иранский народ не согласится ни на что меньшее, чем полный крах власти аятолл, заявил наследный принц Ирана Реза Пехлеви в интервью телеканалу NewsNation.

По его словам, «ни один из оставшихся элементов этого режима не выдержит проверки народом».

Президент США Дональд Трамп сегодня сделал ряд резонансных заявлений, утверждая, что США и Иран достигли беспрецедентного прогресса в переговорах. По словам президента, стороны якобы согласовали план из 15 пунктов, который включает отказ Тегерана от ядерного оружия и передачу запасов обогащенного урана под американский контроль. На фоне этих новостей Трамп распорядился отложить на пять дней запланированные удары по иранской энергетической инфраструктуре, чтобы дать шанс дипломатии.