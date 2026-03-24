В Лондоне сжигают еврейские кареты «Скорой помощи»

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын переизбран председателем государственных дел КНДР в ходе I сессии Верховного народного собрания
Дейр-эль-Хатаб (Западный берег). Израильские поселенцы сожгли деревни и дома палестинцев
Киев (Украина). Похороны патриарха Филарета. Патриарх сыграл ключевую роль в создании независимой украинской церкви в 1990-х годах, отделившись от русской церкви
Лондон (Великобритания). Подожжены четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общине
Ахмедабад (Индия). Люди выстраиваются в очередь, чтобы заправиться, опасаясь возможной нехватки топлива из-за войны США и Израиля против Ирана
Канберра (Австралия). Сенатор от партии зеленых Стеф Ходжинс-Мэй держит в руках мертвых морских коньков во время выступления в зале Сената, чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе
Тирана (Албания). Антиправительственная акция протеста против коррупции высокопоставленных чиновников