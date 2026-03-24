Иран изучает проект сделки с США
Новость дня
Иран изучает проект сделки с США

Переговоры без Израиля, но Нетаньяху в курсе событий

09:09 588

Израиль не является непосредственным участником переговоров между США и Ираном, хотя получает информацию о них. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американского чиновника, переговоры между США и Ираном продолжаются, при этом Израиль держат в курсе событий. Собеседник отметил, что любое достигнутое соглашение также будет отвечать интересам Израиля.

Чиновник добавил, что президент США Дональд Трамп, его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер являются единственными лицами, уполномоченными вести переговоры с Ираном. При этом, заявил источник, вице-президент Джей Ди Вэнс может быть «задействован», когда это станет необходимым.

Собеседник уточнил, что пятидневная пауза, о которой ранее заявил Трамп, касается исключительно ударов по энергетическим объектам. «На пять дней прекращены атаки только на их энергетические объекты», - сказал американский чиновник Semafor.

«Речь не идет о военных объектах и военно-морском флоте, баллистических ракетах и оборонно-промышленной базе», - добавил он.

Накануне Трамп заявил, что Иран серьезно настроен вести переговоры с США. Как написал президент США в Truth Social, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий.

«У нас были отличные переговоры. Мы много говорили с иранцами, но на этот раз они настроены серьезно», - также сказал он на заседании круглого стола» в Мемфисе. Американский президент сообщил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения, которое положит конец войне в регионе: «Иранцы очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотим заключить сделку»

По его словам, консультации «продолжатся в течение недели». В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Он пригрозил, что, если за пять дней диалог Вашингтона и Тегерана не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.

