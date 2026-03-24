Иран изучает проект сделки с США
Страны Залива хотят большего

09:21 744

Монархии Персидского залива недовольны тем, что США не прислушиваются к их мнению при проведении военной операции против Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, гнев ближневосточных государств вызван тем, что им не удается оказывать существенное влияние на принимаемые американской администрацией решения, которые приводят к ответным ударам по территориям этих стран. Так, арабские государства полагали, что им удалось убедить Вашингтон отговорить Израиль от нанесения ударов по иранским энергетическим объектам, однако вместо этого США одобрили атаку еврейского государства на газовое месторождение Южный Парс в исламской республике, отмечает газета. 

Также в статье отмечается, что правительства стран Персидского залива все ближе подходят к поддержке американо-израильской военной кампании против Ирана. Отмечается, что такие страны, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, предприняли шаги, которые могут расширить их участие в конфликте после иранских атак на региональную энергетическую инфраструктуру и морские пути.

Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать ключевую авиабазу, которая может поддерживать операции, связанные с войной, в то время как ОАЭ начали наносить удары по связанным с Ираном финансовым и коммерческим сетям внутри страны.

Хотя эти меры не доходят до прямого военного участия, они позволяют предположить, что региональные партнеры Вашингтона постепенно готовятся к более активной роли по мере продолжения конфликта.

