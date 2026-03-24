Ракетный обстрел Сирии

Оперативное управление ВС Сирии сообщает, что одна из ее военных баз в районе города Эльярубия (провинция Эль-Хасака) подверглась ракетному обстрелу. Об этом пишет сирийское государственное информагентство SANA.

Обстрел был произведен пятью ракетами, запущенными из окрестностей деревни Телль-эль-Хава, расположенной на глубине 20 километров внутри территории Ирака.

По данному инциденту были установлены контакты и координация с иракской стороной, которая подтвердила, что армия Ирака начала операцию по прочесыванию местности и поиску исполнителей.