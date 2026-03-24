Крушение военного самолета: подробности

По меньшей мере 66 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии в департаменте Путумайо на юге странны. Такие данные привел телеканал Caracol со ссылкой на военных.

По информации канала, всего на борту находились 128 человек. Из них 57 - были госпитализированы.

Один из тех, кто находился на борту, не пострадал. Продолжаются поиски тел еще четырех человек.

Напомним, накануне министр обороны страны Педро Санчес сообщил, что самолет Hercules ВВС Колумбии, который перевозил служащих вооруженных сил страны, потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо.

По его словам, число жертв и причины случившегося «нельзя установить с точностью».

Позже президент Густаво Петро проинформировал, что в больницу доставлены не менее 77 военнослужащих с борта разбившегося самолета. Судьба еще более 40 человек на тот момент была неизвестна.