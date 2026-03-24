Иран изучает проект сделки с США
Нетаньяху: «Это еще не конец...»

09:46 270

Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране и Ливане, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы продолжаем наносить удары как по Ирану, так и по Ливану. Мы сокрушаем ракетную и ядерную программу (Ирана) и продолжаем наносить серьезный ущерб «Хезболле», - сказал Нетаньяху. - Всего несколько дней назад мы уничтожили еще двух (иранских) ученых-ядерщиков, и это еще не конец».

Израильский премьер также сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский лидер, по словам Нетаньяху, выразил надежду на использование «огромные успехов» израильской и американской армий «для достижения военных целей в рамках соглашения», которое защитит «жизненно важные интересы» государств.

Ранее журналист Axious Барак Равид со ссылкой на источник также сообщил в X, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и Нетаньяху обсудили условия потенциальной мирной сделки с Ираном. «Источник отметил, что Вэнс и Нетаньяху обсудили компоненты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном», — написал он.

Как уже сообщалось, Трамп накануне заявил о «продуктивных переговорах» с Ираном и «безоговорочном урегулировании» взаимных разногласий на Ближнем Востоке.

В ночь на 24 марта Иран атаковал ракетами север Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). О пострадавших не сообщалось. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждал о нанесении ударов по городам Димона и Эйлат, а также нескольким военным базам США в регионе.

