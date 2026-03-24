Мощный взрыв и пожар на НПЗ в Техасе

09:50

Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero Energy в городе Порт-Артур, штат Техас, сообщает New York Post. Инцидент случился днем 23 марта, взрыв был слышен в западной части города.

После взрыва в небо поднялись густые столбы черного дыма, в связи с чем городские власти ввели для населения режим «оставайтесь дома». В районах, прилегающих к заводу, наблюдался устойчивый запах сероводорода.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность нагревательного блока. Шериф округа Джефферсон Зина Стивенс заявила, что специалисты ведут проверку оборудования и оценивают масштаб повреждений. Представители компании Valero подтвердили, что все сотрудники предприятия живы и находятся в безопасности.

Власти продолжают мониторинг качества воздуха из-за выбросов, вызванных пожаром и горением нефтепродуктов. Вечером 23 марта городские службы сообщили, что уровень загрязнения не представляет опасности для здоровья жителей. 

Нефтеперерабатывающий завод Valero Port Arthur Refinery расположен неподалеку от побережья Мексиканского залива, близ границы с Луизианой. Предприятие производит около 435 тыс. баррелей бензина, дизеля и авиационного топлива в сутки и обеспечивает работой примерно 770 человек.

