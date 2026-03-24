Израиль под обстрелом: в Тель-Авиве раненые и разрушения

По данным экстренных служб, удары были зафиксированы в четырех точках в районе Тель-Авива. По предварительной информации, есть прямое попадание. Взрывы были слышны в различных частях города, вызвав панику среди жителей. Бригады медиков и спасателей оказывают помощь пострадавшим. Сообщается о значительном ущербе жилым зданиям.

В результате иранского ракетного обстрела центральных районов Израиля шесть человек получили ранения, спасательные службы работают на нескольких местах падений, пишут израильские СМИ.

* * * 09:55

Воздушная тревога объявлена в центральной части Израиля после предупреждения израильской армии о новом пуске ракет с территории Ирана. Сирены прозвучали и в Тель-Авиве и окрестностях. После сигналов тревоги произошло несколько взрывов.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятый раз с начала суток предупредила о выявлении ракетного пуска с территории Ирана в сторону еврейского государства. ЦАХАЛ занимается перехватом ракет.

Иранские СМИ сообщали также, что Иран запустил ракеты в сторону территории Израиля.

Телеканал Al Hadath утверждает, что выпущенные из Ирана снаряды нацелены на центральные районы еврейского государства.