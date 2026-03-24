Саратовский НПЗ приостановил работу после атаки дронов

Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после ночной атаки беспилотников 21 марта. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные экстренных служб.

По имеющейся информации, в результате атаки были повреждены установка вторичной переработки нефти и резервуар для хранения топлива.

На территории завода возник пожар – загорелся резервуар объемом 10 тысяч тонн с дизельным топливом. Площадь возгорания достигла около 400 квадратных метров.

После инцидента предприятие остановило работу.

Помимо НПЗ, обломки беспилотников упали на территорию местной ТЭЦ-2, где был поврежден кабель.

Также один из дронов взорвался вблизи центра временного содержания несовершеннолетних. Здание получило повреждения, ранения получил охранник, двое подростков не пострадали.

Местные жители в ночь атаки сообщали о серии взрывов в Саратове и Энгельсе. По официальным данным, пострадали по меньшей мере два человека.

Саратовский НПЗ является одним из старейших в России и перерабатывает миллионы тонн нефти ежегодно. По данным открытых источников, с начала полномасштабной войны этот объект атаковали по меньшей мере 13 раз.