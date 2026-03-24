Индеец-чероки возглавит Министерство безопасности США

Маллин с 2023 года представляет в Сенате штат Оклахома, до этого десять лет заседал в Палате представителей. Ранее управлял семейным бизнесом в сантехнической сфере и скотоводческим ранчо в родном штате. Кроме того, непродолжительное время занимался смешанными единоборствами (MMA), одержал пять побед при нуле поражений. Это единственный действующий сенатор, не имеющий полного высшего образования, а также первый представитель коренных американцев в верхней палате с 1925 года: принадлежит к племени чероки.

В начале марта президент Дональд Трамп объявил, что Кристи Ноэм покидает пост главы Министерства внутренней безопасности, куда входит Иммиграционная и таможенная полиция (ICE). Ноэм была назначена на пост специального посланника по проекту «Щит Америк».