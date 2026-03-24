Россия атаковала Украину ракетами и дронами: есть погибшие, много разрушений

В результате массированной атаки России в ночь на 24 марта в Украине погибли по меньшей мере три человека, сообщили власти. Не менее 16 человек пострадали.

Российские войска в ночь на вторник, 24 марта, атаковали несколько областей Украины, применив ракеты и беспилотники. Под обстрел попали Полтавская область, Киевская область и город Запорожье, сообщили местные власти.

В Полтавской области в результате комбинированной атаки РФ два человека погибли, еще 11 человек получили ранения. Зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы, возникли пожары, сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Виталий Дякивнич.

В результате ночной атаки на Запорожье один человек погиб и пятеро получили ранения. Повреждены восемь домов, магазин и промышленный объект, зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, пишут украинские СМИ.

«Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», - сообщил Федоров.

Ранее сообщалось о меньшем количестве пострадавших, однако данные уточняются.

В результате массированного комбинированного удара дронами и ракетами в городе зафиксированы многочисленные разрушения: повреждены по меньшей мере шесть многоквартирных и два частных дома.

Также получили повреждения магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры. На местах работают спасатели, медики, коммунальные службы и волонтеры.

Власти продолжают ликвидацию последствий атаки и уточняют масштабы разрушений.