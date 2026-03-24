Эрдоган собирает Кабмин

В повестку заседания Кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана войдут вопросы эскалации на Ближнем Востоке и ее последствий для страны, а также ситуация в Ормузском проливе и на мировых энергетических рынках. Как пишет Hürriyet, заседание состоится 24 марта в комплексе Бештепе.

На заседании будут оценены меры, принятые в связи с ракетными обстрелами со стороны Ирана, которые были отражены в воздушном пространстве Турции. Ожидается обсуждение текущей оборонной инфраструктуры и необходимости принятия дополнительных мер.

Кабмин Турции рассмотрит положение дел в Ормузском проливе и возможные последствия его закрытия для глобальных энергопоставок. Будут обсуждаться дополнительные шаги по защите внутреннего рынка от роста мировых цен на нефть и обеспечению ценовой стабильности.

Членам Кабинета министров также будет представлена информация о дипломатических усилиях Турции по прекращению войны. В частности, будет представлен доклад о деятельности главы МИД Турции Хакана Фидана, который совершил тур по странам Персидского залива, посетив Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, а также провел телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи и другими международными партнерами.