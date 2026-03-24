Иран изучает проект сделки с США
Полмиллиарда на нефть за минуты до заявления Трампа

11:11 1372

Трейдеры сделали ставки на нефть на $580 млн примерно за 15 минут до публикации президента США Дональда Трампа в сети Truth Social, объявившего о «хороших и продуктивных переговорах» с Ираном, что привело к падению цен на нефть, пишет Financial Times (FT).

В понедельник, 23 марта, с 6:49 до 6:50 утра по нью-йоркскому времени было совершено около 6,2 тыс. сделок с фьючерсами на нефть марок Brent и WTI незадолго до публикации Трампа. По расчетам газеты, номинальная стоимость этих сделок составила $580 млн.

Объемы торгов нефтью Brent и WTI резко подскочили одновременно за 27 секунд до 6:50. Фьючерсы на индекс S&P; 500 подскочили в цене сразу после нефтяных торгов, объемы также значительно выросли.

FT пишет, что заявление Трампа в 7:04 вызвало резкое падение цен на мировых энергетических рынках и скачок фьючерсов на индекс S&P; 500 и европейские акции.

«Доказать причинно-следственную связь сложно… Но невольно задаешься вопросом, кто в тот момент, за 15 минут до публикации Трампа, мог быть относительно агрессивным в продаже фьючерсов», — сказал рыночный стратег одной из американских брокерских компаний.

В связи с усилением спекуляций сотрудник пресс-службы Белого дома Куш Десаи выступил с заявлением: «Единственная цель президента Трампа и чиновников его администрации — делать то, что лучше всего для американского народа… Белый дом не потерпит, чтобы какой-либо чиновник администрации незаконно наживался на инсайдерской информации, и любые утверждения, что чиновники занимаются подобной деятельностью, безосновательны».

